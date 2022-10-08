Девушка-подросток прятала наркотики в тайниках в Кондопоге

17-летнюю жительницу Карелии обвинили в совершении преступлений о незаконном обороте наркотиков. Она предстанет перед судом, сообщили сегодня в СУ СК по РК. Помимо незаконного сбыта запрещенных веществ ей вменяют еще два покушения на сбыт наркотиков в Кондопоге.

Следователи установили, что девушка через интернет, предоставив свои данные и получив псевдоним для конспирации, вступила в преступную группу по незаконному сбыту наркотиков. В марте за вознаграждение она «обеспечила размещение в тайники на территории города Кондопога наркотическое средство в значительном размере». После этого она, как считают следователи, «неоднократно планировала разместить наркотическое средство в виде «закладок» в городе Кондопога», но довести задуманное она до конца не смогла, поскольку ее действия пресекла полиция.

Девушка признала вину и раскаялась. Следователи наложили арест на ее мобильный телефон, стоимостью более 80 000 рублей. В адрес полиции «внесено представление об устранении причин и условий совершения преступления несовершеннолетним». (фото sledcom.ru)