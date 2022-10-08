Взрыв прогремел на Крымском мосту, часть переправы обрушилась

Утром 8 октября, около 6 часов утра, на Крымском мосту произошло ЧП. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили РИА Новости о подрыве грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Работают экстренные службы. Очевидцы распространяют в сети кадры мощного пожара.

Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Движение по мосту приостановлено, судоходство в проливе продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет. Власти готовят к запуску паромную переправу. Поезда из Москвы и Петербурга в Симферополь задерживаются в пути. (фото скриншот телеграм-канала «Коммерсантъ»)