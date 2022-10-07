Автомобиль ВАЗ поехал под «кирпич» и наехал на собаку

О нарушителе, передвигавшемся на автомобиле ВАЗ синего цвета и едва не задавившем женщину с собакой, рассказали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Дорожное происшествие произошло 7 октября в 11:43 на Мерецкова.

Женщина вместе с собакой на поводке переходила проезжую часть, когда на них наехал отечественный автомобиль. Стоит отметить, что машина въехала под знак «кирпич» на улицу с односторонним движением.

Поводок выскочил из рук пешехода, а испуганная собака побежала прочь от водителя. Женщина поймала четвероного друга, взяла его на руки и подошла к машине. Очевидно, между женщиной и водителем произошел короткий разговор. С ее слов, находившийся за рулем мог быть не совсем трезв. Водитель еще какое-то время постоял на месте, а затем поехал против потока.

По словам женщины, домашний питомец пострадал не сильно. Она сообщила о произошедшем в ГИБДД. Также с ее слов, автомобиль нашли брошенным поблизости. В салоне уже никого не было, но горели фары и работали дворники. Она добавила, что автомобиль увез эвакуатор.