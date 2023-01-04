Путин назначил новых судей в Петрозаводске и районах Карелии

Владимир Путин назначил новых судей в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба судов РК.

Так, судьей Верховного суда Карелии стала Елена Ващенко. Председателем Сегежского городского суда назначена Елена Пушаева. Судьей Петрозаводского городского суда стал Павел Швецов. Судьей Костомукшского городского суда назначена Мария Прохорова.

Указ президента подписан сегодня, 4 января. // Фото: kremlin.ru