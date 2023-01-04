Петрозаводчан призвали не отвлекать врачей скорой

Терапевты БСМП Петрозаводска в новогодние праздники работают с большой нагрузкой. Как правило, 70% пациентов, принятых врачом, в госпитализации не нуждаются, сообщает паблик медицинского учреждения.

Горожанам напомнили, что в новогодние праздники поликлиники Петрозаводска работают. Для получения консультаций необходимо обращаться именно туда, а не в скорую помощь.

Петрозаводчан попросили не отвлекать врачей БСМП от пациентов, которым жизненно необходима неотложная и экстренная помощь.

Ранее сообщалось о том, что в городе выросло число уличных травм. // Фото паблика БСМП