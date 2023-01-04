Известные люди Карелии поделились праздничными рецептами

Текст: Елена Малишевская

Успешные и деловые женщины могут быть и прекрасными хозяйками. Готовят так же талантливо, как управляют музеем, руководят ансамблем кантелистов или пишут PR-тексты про театр. Мы попросили этих творческих леди поделиться с нашими читателями рецептами рождественских блюд.

Ирина Устин, директор краеведческого музея «Поморье» в Кеми

Башкирский национальный пирог

Для теста: Кефир – 1 ст.;

Яйцо — 2 шт.;

Растительное масло — 1 ст. л.;

Сливочное масло — 1 ст. л.;

Мука - 2 ст (плюс мука для замеса);

Сода, соль. Для начинки: Мясо (фарш) – 0,5 кг;

Картофель — 0,5 кг;

Помидоры — 2-3 шт.;

Лук репчатый — 2-3 шт.;

Сыр — 100 г;

Майонез;

Соль, перец.

- Откуда в Карелии башкирский пирог? Меня познакомила с этим рецептом в 80-е годы (страшно подумать) прошлого века подруга Татьяна. Она жена офицера, а военные части всегда были многонациональными, жены жили дружно, делились многим и рецептами тоже. Так и закрепился пирог в Карелии. Самое замечательное, что в пироге собраны такие продукты, что он становится полновесным угощением, больше ничего можно не готовить. Вот, смотрите, начинка: мясо, башкиры предпочитают баранину, но можно любое, даже куриную грудку. Чаще всего мясо мелко режу, но можно и фарш положить. Это первый слой. Второй слой - картошка. Ее тоже мелко режем кубиками. Картошка может подвести – не провариться. Поэтому надо брать проверенную картошку, которая хорошо разваривается, лучше со своего огорода. Или просто заранее отварить, слегка. Третий слой - лук, порезать кубиками. Четвертый слой - помидоры, их режем кружочками и выкладываем ровным слоем. Солим, перчим. Сверху красивыми квадратиками выкладываем майонез. И натираем сыр.

Но начать надо с теста. Тесто очень простое, на основе кефира. Хотя башкиры, наверное, брали кумыс! Сегодня шеф-повара спросят: кефир какой жирности необходим? В те времена кефир был одной жирности, причем неизвестной. Главное, чтобы кефир был. Тесто замешиваем консистенции - я бы назвала ее «живой» - только чтобы не прилипало к рукам. Делим тесто на две равных части. Первую немного раскатываем. И тут нужен почти фокус: наматываем тесто на скалку, быстренько выкладываем на подогретый и промазанный маслом противень, и руками от центра к краям продолжаем раскатывать, пока не заполнится весь противень.

И вот тут начинаем выкладывать слоями нашу начинку. Потом раскатываем вторую часть теста и так же с помощью ловкости рук переносим на основную часть пирога. Теперь соединяем два слоя теста, стараемся, чтобы не было пропусков, а то весь сок вытечет. Ну вот, теперь пирог ставим в разогретую до 200 градусов духовку. И минут сорок отдыхаем. Когда пирог почти готов, промажем сверху сливочным маслом. И сервируем стол. В нашем пироге все есть: и мясо, и овощи, и хлеб. Компания из шести человек будет накормлена. Угощайтесь на здоровье!

Анастасия Красильникова, солистка "Кантеле", руководитель ансамбля кантелистов

Рождественское имбирное печенье

Мука пшеничная - 200 г;

Масло сливочное - 150 г;

Яйцо куриное - 1 шт.;

Сахарный песок - 150 г;

Имбирь молотый - 3 ч. л.;

Корица - 2 ч. л.;

Мускатный орех - 1 ч. л.;

Куркума - 1 щепотка;

Разрыхлитель - 1 ч. л.;

Соль - 1 щепотка.

- Все сухие ингредиенты, кроме сахарного песка, смешиваем, так они равномернее перемешаются (просеянная мука, имбирь, корица, мускатный орех, куркума, соль, разрыхлитель). Сливочное масло разогреваем в микроволновой печи, достаточно одной минуты. Добавляем сахарный песок, тщательно вымешиваем. Добавляем яйцо и снова хорошо перемешиваем. Сухую смесь смешиваем с масляной смесью и замешиваем эластичное тесто. Затем помещаем его в пищевую пленку и убираем в холодильник.

Через полчаса достаем тесто из холодильника, раскатываем скалкой пласт 0,5 см и вырезаем печенье с помощью формочек или стаканчика. Или просто фантазируем, придумывая свою форму.

Застилаем противень пергаментной бумагой, смазываем сливочным маслом, выкладываем на нее печенье. Нужно учесть, что во время выпекания печенье увеличится в размерах. Мы этого не учли, поэтому у нас они немного слиплись. Сын Архип не расстроился, и на вкусе это не отразилось, но любителям идеальных печенюшек лучше обратить на это внимание!

Разогреваем духовку до 220°, отправляем туда печенье на 7-10 минут.

Этот рецепт очень простой. Большую часть работы могут выполнить даже дети, поэтому мы с сыном всегда готовим это печенье вместе. Развивается фантазия у ребенка, это очень увлекательно и результатом все довольны. Отдельный бонус - аромат от специй разлетаются по всему дому!

Снежана Слепкова, PR-менеджер театра «Творческая мастерская»

Французский рождественский кекс

Для теста:

Яйцо – 300 г. (примерно 6 штук);

Масло сливочное – 265 г;

Соль – 3 г;

Разрыхлитель – 18 г;

Сахар – 240 г;

Мука – 360 г;

Цедра лимона – 35 г;

Цукаты, сухофрукты, орехи – 50-150 г;

Ром, ликер или коньяк – 30 г. Для сиропа: Вода - 170 г;

Тримолин (или мед) – 27 г;

Сахар – 90 г;

Лаймовый или лимонный сок – 60 г;

Ром, ликер или коньяк – 30 г. Для украшения: Сахарная пудра или нейтральная глазурь.

- «Дождитесь, когда все продукты станут комнатной температуры…». «С вечера подготовьте начинку…». Когда я вижу в рецептах такие ремарки, то начинаю пристальнее вглядываться в текст. Возможно, это тайный знак: кто-то дает нам время подумать, чтобы мы, отвлекшись от впечатляющей картинки искомого блюда, с трудом, но справились со слюноотделением и включили мозги. И… забросив продукты обратно в холодильник, отложили проект до лучших времен, когда будут силы, энергия, много свободного времени. Взять хотя бы легендарный немецкий рождественский штоллен: подготовку к нему нужно начинать накануне. А утром кулинары советуют «с хорошим настроением приниматься за основные этапы», которых примерно 184, да и есть его можно только через неделю, этому лакомству, видите ли, нужно отлежаться.

Но когда гости на пороге, я ищу рецепты попроще. Лайт-вариант немецкого рождественского штоллена – французский кекс. Рецепт, честно говоря, тоже ужасный, но быстрый: при внешней простоте исполнения и довольно банальном наборе продуктов (яйца, мука, масло, сахар плюс немного вкусностей) требует математической точности и бухгалтерского педантизма. Например, яиц требуется (внимание!) – 300 г, разрыхлителя – 18 г, а сливочного масла – 265 г. Но французы обещают божественное наслаждение при условии соблюдения всех условий.

Сразу оговорюсь, я их не соблюла. Поделила все объемы на два (муки вышло 132,5 г - каково?!). Итак, рассказываю по порядку:

- Яйца, сахар и соль я взбивала миксером три минуты;

- в эту же чашу просеяла муку с разрыхлителем и продолжала взбивать еще пару минут до однородной массы;

- туда же – аккуратно растопленное сливочное масло;

- … и цедру лимона;

- на следующем этапе французы разрешили добавлять в тесто все что угодно, что не повлияет на текстуру теста: например, ароматный алкоголь (столовую ложечку!) и заявленные в рецепте 50-150 г орехов и сухофруктов. У меня были: чернослив и грецкие орехи (но хотелось бы еще вяленой клюквы) и 30 г коньяка. Вариант: вымоченный в роме изюм, миндаль и апельсиновые цукаты (и это будет совсем другой кекс!);

- выложила форму пергаментной бумагой и равномерно распределила тесто (оно, кстати, вкусное, есть риск уполовинить его еще на этом сыром этапе);

- оставила выпекаться при температуре 145 градусов в течение 50 минут.

А в это время:

- из воды, сахара, меда, коньяка (да, он, к счастью, упоминается в рецепте несколько раз!) и лимонного сока сварила сироп;

- процедила сироп в широкую емкость (можно – в свободный противень) и свежеиспеченный кекс обмакнула в горячий сироп со всех граней (эту операцию можно повторить дважды). Вот здесь, чтоб не обжечься, нужна ловкость и кухонные перчатки. Но я обошлась без них.

Что касается кошки Фроси, то она к этому моменту уже лежала в голодном обмороке.

Что касается декора. Кекс остыл, гости уже звонили в дверь. Поэтому я основательно припудрила кекс сахарной пудрой, оставив на потом идею декорировать более осмысленно – допустим, цукатами, глазурью или что там еще у французов бывает.

В рецепте указано, что кекс невероятно вкусен, когда ему дают отлежаться в пергаменте хотя бы несколько часов. Но мы его сразу съели. // Фото: Ирина Устин, Анастасия Красильникова, Снежана Слепкова.