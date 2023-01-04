04 января 2023, 09:34
Лису заметили в Петрозаводске
Горожане встретили хищника на набережной Варкауса
В Петрозаводске был замечен дикий зверь. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Птз».
Горожане встретили лису во время прогулки по набережной Варкауса. На фотографии видно, что хищник бегал в районе береговой линии. Он тоже заметил людей и попозировал на камеру.
Напомним, ранее карельская чиновница рассказала, как встретила рысь во время лыжной прогулки по озеру. // Фото паблика «Подслушано в Птз»