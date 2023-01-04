Лису заметили в Петрозаводске

В Петрозаводске был замечен дикий зверь. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Птз».

Горожане встретили лису во время прогулки по набережной Варкауса. На фотографии видно, что хищник бегал в районе береговой линии. Он тоже заметил людей и попозировал на камеру.

Напомним, ранее карельская чиновница рассказала, как встретила рысь во время лыжной прогулки по озеру. // Фото паблика «Подслушано в Птз»