Карельская чиновница встретила на льду озера рысь

Лыжная прогулка в новогодние каникулы принесла массу впечатлений первому замминистра здравоохранения Карелии Ольге Руотцелайнен. Она написала об этом в соцсети.

Чиновница повстречала на льду красавицу-рысь и запечатлела ее на камеру смартфона. Она посоветовала всем активно проводить праздничные дни.

- У меня сегодня получилась удивительная прогулка на лыжах по озеру. Зимняя природа восхитительна. А случайная встреча с грациозной рысью меня очень впечатлила, - написала Ольга Руотцелайнен. // фото: Ольга Руотцелайнен/ВКонтакте