Петрозаводчанка обнаружила червя в шоколадном яйце

Петрозаводчанка Валентина Платонова на своей странице в социальной сети поделилась фото, на котором изображено развернутое шоколадное яйцо и червяк, явно тоже любящий сладкое.

Петрозаводчанка рассказала, что на днях купила десерт для дочери в одном из магазинов. Можно представить, какое разочарование ожидало маму и ребенка.

«Друзья, мне совсем не хочется писать этот пост. Такая красивая лента новостей: елки, утренники, корпоративы. Но я должна вас предупредить, - написала петрозаводчанка. - Мы теперь все боимся шоколадных яиц. Это куплено в самом дешевом магазине. Который самый. Надеюсь, это единственный случай, но будьте осторожны».

До Нового года осталось четыре дня: родители покупают много сладостей своим детям.

После таких новостей стоит проявить бдительность при выборе подарков. // фото: Валентина Платонова ВК