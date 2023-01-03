На медицинскую реабилитацию Карелии дали вдвое больше денег

Карелии в этом году выделят 223 миллиона рублей по программе «Медицинская реабилитация». Это гораздо больше, чем дадут другим российским регионам, сообщил министр здравоохранения РК.



В ушедшем году на медицинскую реабилитацию республике также выделили большой транш - 127 миллионов рублей.

На эти деньги закупили современное оборудование для центров реабилитации городской детской больницы Петрозаводска и Пряжинской ЦРБ. Напомним, на эти средства Карелия в том числе купила экзоскелет. // фото: Михаил Охлопков/ВКонакте