03 января 2023, 13:42
На медицинскую реабилитацию Карелии дали вдвое больше денег
Республике в 2023 году выделят 223 миллиона рублей
Карелии в этом году выделят 223 миллиона рублей по программе «Медицинская реабилитация». Это гораздо больше, чем дадут другим российским регионам, сообщил министр здравоохранения РК.
В ушедшем году на медицинскую реабилитацию республике также выделили большой транш - 127 миллионов рублей.
На эти деньги закупили современное оборудование для центров реабилитации городской детской больницы Петрозаводска и Пряжинской ЦРБ. Напомним, на эти средства Карелия в том числе купила экзоскелет. // фото: Михаил Охлопков/ВКонакте