11 октября 2022, 14:07
Путин назначил Ингу Сучилкину судьей Петрозаводского горсуда
Президент сделал важное назначение в карельской столице
Новый судья появился в Петрозаводском городском суде. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
Указом Владимира Путина «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» судьей Петрозаводского городского суда назначена Инга Сучилкина.
Указ подписан президентом 7 октября. Фото: unsplash.com