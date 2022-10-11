Путин назначил Ингу Сучилкину судьей Петрозаводского горсуда

Новый судья появился в Петрозаводском городском суде. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Указом Владимира Путина «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» судьей Петрозаводского городского суда назначена Инга Сучилкина.

Указ подписан президентом 7 октября. Фото: unsplash.com