Соцработникам в Калевальском районе подарили велосипеды

В Калевальском районе социальным работникам вручили восемь велосипедов для работы. В пресс-службе регионального Минсоцзащиты уточнили, что это современные велосипеды, которые оснащены специальными корзинами, а передвижение на них «позволит существенно сократить временные затраты при предоставлении социальных услуг».

Сотрудники комплексного Центра соцобслуживания населения по Калевальскому району предоставляют услуги жителям поселков Кепа, Куусиниеми, Боровой, Луусалми.

В министерстве также напомнили, что 249 соцработников комплексного центра соцобслуживания населения Карелии используют в работе велосипеды. 170 двухколесных транспортных средств приобретены благодаря спонсорам. (фото пресс-службы министерства соцзащиты РК)