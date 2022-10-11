Водителей троллейбусов до сих пор не хватает в Петрозаводске

Предприятию «Городской транспорт» по-прежнему не хватает водителей. Об этом говорится в сообщении в паблике учреждения в соцсети.

Как объяснили в МУП «Городской транспорт», сейчас, в среднем, около десяти водителей находятся на больничном, 16-20 человек в отпуске. Четверо водителей мобилизованы.

«Для обеспечения приемлемых интервалов по имеющимся маршрутам необходимо 120 водителей, а фактически их 98», - отметили на предприятии.

В учреждении также объяснили, что случилось утром 8 октября. В тот день заболели сразу два водителя, и под угрозой оказались первые рейсы троллейбуса №6. Из-за этого троллейбус, который должен был отправиться по маршруту №1 в 8:00, пошел по маршруту №6 с 7:30. Следующий рейс по маршруту №1 отправился в путь в 8:20.

Из-за сложившейся ситуации некоторые горожане опоздали на работу и учебы. В МУП «Городской транспорт» принесли извинения за доставленные неудобства. Фото «Петрозаводск говорит»