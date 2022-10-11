11 октября 2022, 11:59
Жителей Беломорска просят назвать удобные дни для движения поезда
Предложения по расписанию пригородного поезда предлагают передавать по почте или по телефону
Жителей Беломорского района попросили назвать удобные дни для движения пригородного поезда. Обращение появилось в официальной группе районной администрации.
До 27 октября людей просят внести предложения по расписанию поезда «Костомукща-Кемь». В частности, указать предпочтительные дни и время отправления поезда с вокзала в Беломорске. Отправлять предложения предлагают по почте belkaradm@belomorsk-mo.ru или звонить по телефону: 8(81437) 5-14-62. (фото yandex.ru)