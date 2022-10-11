Жителей Беломорска просят назвать удобные дни для движения поезда

Жителей Беломорского района попросили назвать удобные дни для движения пригородного поезда. Обращение появилось в официальной группе районной администрации.

До 27 октября людей просят внести предложения по расписанию поезда «Костомукща-Кемь». В частности, указать предпочтительные дни и время отправления поезда с вокзала в Беломорске. Отправлять предложения предлагают по почте belkaradm@belomorsk-mo.ru или звонить по телефону: 8(81437) 5-14-62. (фото yandex.ru)