Пустующие квартиры будут ремонтировать и передавать петрозаводчанам

Специалисты муниципалитета ищут в Петрозаводске пустующие квартиры для последующего предоставления горожанам по решениям суда. Об этом сообщает администрация карельской столицы.

В региональном центре продолжается работа по выявлению пустующих помещений муниципального жилищного фонда. В связи с чем горожан просят сообщать о неиспользуемых квартирах в управление жилищного хозяйства. Как отметили в ведомстве, впоследствии квартиры будут отремонтированы для последующего предоставления нуждающимся в жилплощади по решениям суда

Информацию можно передать по номеру телефону: 71-34-88, по электронной почте secretarugkh@petrozavodsk-mo.ru, а также сообщив на горячую линию 71-33-14. Фото: pixabay.com/ru