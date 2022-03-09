Более 300 зараженных коронавирусом выявлены в Карелии за сутки

За последние сутки в Карелии выявили 324 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших 19 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 25 человек находятся в состоянии средней тяжести, 4 человека - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще одного пациента. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1416. Фото pixabay.com/geralt