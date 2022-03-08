Две трети женщин России считают, что ипотека укрепляет брак

Исследование компании «Страна Девелопмент» показало, что 60 процентов жительниц России уверены в том, что ипотека, взятая супругами совместно, способна укрепить брак.

«61 процент респонденток считает, что ипотека положительно влияет на семейные отношения: сближает, дает ощущение причастности к общему. Около 18 процентов - что совместная ипотека, наоборот, портит отношения в семье. Остальные ответ дать затруднились»,

— цитирует данные исследования ТАСС.

Опрос показал также, что женщины считают достаточным для взятия ипотечного кредита семейный бюджет в 150 тысяч рублей. // Фото: Tumisu / Pixabay