08 марта 2022, 18:56
Стало известно, кто займет частоту закрытого «Эха Москвы»
Венедиктов уволен с должности главного редактора «Эха»
Частоту радиостанции «Эхо Москвы», которая по решению руководства остановило свое вещание, займет радио Sputnik. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на телеграм-канал Mash.
По информации издания, произойдет это уже завтра, 9 марта.
Ранее сообщалось, что в совете директоров «Эха Москвы» приняли решение о расторжении контракта с Алексеем Венедиктовым, который занимал должность главного редактора радиостанции. // Фото: Яндекс.Дзен