Стало известно, кто займет частоту закрытого «Эха Москвы»

Частоту радиостанции «Эхо Москвы», которая по решению руководства остановило свое вещание, займет радио Sputnik. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации издания, произойдет это уже завтра, 9 марта.

Ранее сообщалось, что в совете директоров «Эха Москвы» приняли решение о расторжении контракта с Алексеем Венедиктовым, который занимал должность главного редактора радиостанции. // Фото: Яндекс.Дзен