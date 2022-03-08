Аналитики компании Vox populi узнали, чего хотят женщины

Аналитики компании Vox populi составили рейтинг самых ожидаемых подарков по случаю Международного женского дня, сообщает РИА Новости.

Специалисты выяснили, что 36 процентов опрошенных предпочитают получать на 8 марта цветы. На втором оказались денежные подарки и сертификаты (28%), на третьем — билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (21%).

В этот список также вошли ювелирные украшения (19%), парфюмерия и косметика (16%), путевка в туристическую поездку (15%) и гаджеты (10%).

Замыкают рейтинг бытовые приборы (8%), книги (8%), одежда (7%), конфеты и алкоголь (5%) и игрушки (2%).

Кроме того, участниц опроса попросили назвать подарки, которые они меньше всего хотели бы получить. На первом месте оказалась посуда. Такой презент не понравился бы 25% опрошенных. Далее следует косметика (19%), сладкое (14%), сувениры (13%) и одежда (12%). В конце антирейтинга оказались книги (4%), обувь (4%), блокноты (3%), наборы в хозяйственный магазин (2%) и животные (2%). // Фото: Bob_Dmyt / Pixabay