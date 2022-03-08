Раскрыт размер обещанных Путиным выплат на детей

Размер анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным выплат на детей в возрасте от 8 до 16 лет сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая на телеканале «Россия-24».

Ранее глава государства ранее сообщил, что такие выплаты будут получать семьи с невысокими доходами. По словам Котякова, в зависимости от собственных доходов семьи, они смогут претендовать на сумму в размере 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе, то есть на 6−12 тысяч рублей.

Напомним, Путин пообещал, что малообеспеченные семьи начнут получать эти выплаты уже начиная с мая. // Фото: Frantisek_Krejci / Pixabay