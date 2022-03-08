08 марта 2022, 14:15
СМИ сообщили об ухудшении состояния Жириновского
Политик по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии
В состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского наблюдается отрицательная динамика. Об этом сообщает «Известия».
Политик находится в медикаментозном сне, иногда его выводят из этого состояния на пару часов. Жириновский подключен к аппарату ИВЛ, также ему делают переливание крови.
Кроме того, у главы фракции наблюдается снижение сатурации. При этом на происходящее он реагирует.
Ранее сообщалось о том, что политик попал в больницу с Омикроном, что у него сильное поражение и отек легких. // Фото: https://ldpr.ru/