СМИ сообщили об ухудшении состояния Жириновского

В состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского наблюдается отрицательная динамика. Об этом сообщает «Известия».

Политик находится в медикаментозном сне, иногда его выводят из этого состояния на пару часов. Жириновский подключен к аппарату ИВЛ, также ему делают переливание крови.

Кроме того, у главы фракции наблюдается снижение сатурации. При этом на происходящее он реагирует.

Ранее сообщалось о том, что политик попал в больницу с Омикроном, что у него сильное поражение и отек легких. // Фото: https://ldpr.ru/