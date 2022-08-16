Пудожский силовик оказался самым сильным

В Карелии состоялся региональный этап Всероссийского турнира по силовому экстриму «Самый сильный на селе». За победу боролись порядка двух десятков спортсменов. Состязания проходили на набережной Онежского озера в Петрозаводске, сообщает пресс-служба УВД.

«Для участников соревнований были подготовлены необычные испытания. Чтобы почувствовать атмосферу сельской жизни, привычные силовые снаряды были заменены на бревна, мешки, ведра и коромысла»,

- рассказали организаторы.

По итогам состязаний победителем стал оперуполномоченный из Пудожского района, капитан полиции Илья Панфилович, который на протяжении нескольких лет профессионально занимается пауэрлифтингом, а в турнире решил участвовать за компанию с приятелем. Теперь он представит регион на Всероссийском этапе соревнований. Фото: 10.мвд.рф.