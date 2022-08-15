Самой спортивной семьей стала семья из Прионежского района

В Петрозаводске определили семью спортивную семью республики по итогам сдачи норм ГТО.

В региональном этапе фестиваля ГТО среди семейных команд участвовали семьи, которые победили на муниципальном этапе. У некоторых участников уже есть серебряные и золотые значки ГТО.

Спортивные семьи из Петрозаводска, Пряжинского, Прионежского, Олонецкого, Лахденпохского и Кондопожского районов подтягивались, прыгали в длину, бросали мяч, бегали. Наряду с детьми участвовали и бабушки, дедушки.

В итоге семейство Лазарьковых-Овчинниковых из Прионежья набрало 1273 балла и стало самым спортивным в Карелии, сообщается в группе «Спорт-норма жизни Карелия». Второй результат у семьи Кононовых-Шишкиных из Олонецкого района (1092 балла), третий – у семьи Ивановых из Кондопоги (1071 балл).

Теперь семейной команде предстоит представить Карелию на российском уровне в конце сентября в Калининграде. (фото паблик «Спорт-норма жизни Карелия»)