Пудожские ветераны победили в схватке за свою организацию

Текст: Георгий Чентемиров

Пудожский суд сказал свое слово в конфликте, который разыгрался вокруг районного отделения Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Там в конце 2020 года сменился председатель, причем произошло это без ведома и желания предыдущего руководителя организации. Суд такие "рокировки" посчитал незаконными, сообщили нам истцы.

«Захват» Совета – так его называли истцы – случился в октябре. Председателя Николая Осипенко сменил Михаил Кливанский. Собственно говоря, он ранее возглавлял организацию, но в 2019 году отказался от управления. Была собрана конференция, на которой Кливанский заявил самоотвод, а за Оксаненко проголосовали члены организации.

Однако спустя полтора года Кливанского вновь усадили в кресло председателя, и на этот раз процедура сильно отличалась от стандартной. Один из членов правления Валентина Сивакова объехала поселки, где есть первичные организации Совета ветеранов, и получила их согласие на смену председателя. Николай Оксаненко об этом не знал, равно как и другие руководители организации.

Когда все было сделано, Валентина Сивакова «официально» сообщила об этом на своей странице. Сама женщина утверждает, что ее поездки по деревням представляли собой «расширенное заседание Совета ветеранов».

Агрессивную смену председателя Сивакова и Кливанский объяснили так: Николай Оксаненко, заняв свой пост, развалил организацию. «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» он превратил просто в «Совет ветеранов войны и труда». Оксаненко отвечает, что в Пудожском районе у военных и правоохранителей всегда были свои собственные организации, со своими уставами и руководителям. Так что ничего он не разваливал, а, напротив, вернул все как было.

Позицию Кливанского поддержал президиум республиканского Совета ветеранов. Председатель организации Николай Черненко посчитал, что кто-то захотел «половить рыбку в мутной воде».

Оксаненко и еще четыре члена правления подали в суд на Валентину Сивакову, Михаила Кливанского и республиканскую организацию ветеранов. Они требовали признать незаконными все действия, приведшие к смене власти в региональном отделении Совета.

Рассмотрение дела дважды откладывалось из-за неявки ответчика, но 24 мая решение все же было вынесено. Как сообщила один из истцов Ираида Гришина, Николай Черненко на суде так и не появился – его интересы в итоге представлял Михаил Кливанский.

"Столько натерпелись, столько напереживались… Но мы доказали, что с нами так нельзя",

– сказала Гришина.

Решение суда в законную силу пока не вступило, у ответчиков есть возможность его обжаловать. Однако, по словам Ираиды Гришиной, победившие в суде ветераны готовы еще повоевать.