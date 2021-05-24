В Медвежьегорске к 2023 году обещают построить новую школу

Глава республики сообщил сегодня в соцсети, кто займется строительством новой школы в Медвежьегорске. Четырехэтажное здание, рассчитанное на 1100 учеников, возведет компания «Карелстроймеханизация».

Подготовительные работы на площадке планируют начать через пару недель. Сдать готовый объект строители должны к концу 2023 года, написал губернатор.

Новую школу будут строить в рамках нацпроекта «Образование». Также по проекту в Карелии строят еще три образовательных учреждения на Древлянке, Кеми и Деревянке.

В планах строительство еще двух школ в Заозерье и Суоярви. (фото grozny.tv)