У детских лагерей в Карелии могут появиться собственные пляжи

Сегодня на заседании регионального правительства обсуждали детский отдых. Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович обратил внимание на необходимость корректировки федерального законодательства, которое устанавливает правила пользования береговой линией.

«В 2017 году водным кодексом Российской Федерации было закреплено право любого человека пользоваться береговой линией без ограничений. Детские лагеря, как правило, не владеют участками пляжей, а пользуются общим берегом. Конечно, это порождает определенные проблемы, потому что на детских пляжах может купаться и загорать кто угодно»,

- цитирует пресс-служба правительства председателя ЗС РК.

Губернатор поручил региональному министерству образования и спорта и парламенту подготовить обращение в федеральные органы власти с вопросом о необходимости изменить правила пользования береговой территорией вблизи детских организаций. (фото oasis-omsk.ru)