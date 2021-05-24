Более 800 жителей Карелии стали жертвами нападения клещей

В лечебно-профилактические учреждения Карелии, по состоянию на 21 мая, с жалобами на присосавшихся клещей обратились 808 человек, из них 131 - дети. О ситуации с клещами в республики, по традиции в начале недели, рассказывает Роспотребнадзор. В Петрозаводске зарегистрировано 302 обращения, в том числе 51 - дети.

Обращения по поводу клещей зарегистрированы на 14 административных территориях. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 825 клещей на пораженность возбудителями инфекций.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 6429 человек, в том числе 2266 - дети. (фото 2018.miasskiy.ru)