Пудожанин ударил подростка бутылкой по голове и попал под статью

Несовершеннолетний юноша получил бутылкой по голове. Нападавший стал фигурантом уголовного дела, подробности рассказали в Следкоме Карелии.

Инцидент произошел 10 июня около 23 часов на улице Ленина в Пудоже. По версии карельских следователей, 20-летний местный житель из личной неприязни ударил 17-летнего подростка стеклянной бутылкой, причинив ему тяжкий вред здоровью. Следователи завели уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. (фото vk.com)