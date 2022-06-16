Женщина перерезала горло жене своего любовника

Жену москвича жестоко убила его любовница. Она перерезала горло сопернице, сообщили 16 июня в пресс-службе столичного СУ СКР.

Женщины, видимо, не могли поделить мужчину и решили выяснить напряженную ситуацию. Неизвестно, по чьей именно инициативе, но они встретились.

Разговор происходил ночью 16 июня в подъезде одного из домов на улице Херсонской. Начался скандал, потом драка. Любовница вынула нож и ударила соперницу в грудь и в шею. От этих травм женщина погибла.

Убийца ушла домой и постирала одежду, чтобы скрыть следы преступления. Но конфликт видел сосед, он вызвал полицию и врачей. Мужчина помог найти преступницу, ее задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве. // Фото: pxhere.com