16 июня 2022, 12:03
Женщина перерезала горло жене своего любовника
За убийство соперницы задержали подругу женатого мужчины
Жену москвича жестоко убила его любовница. Она перерезала горло сопернице, сообщили 16 июня в пресс-службе столичного СУ СКР.
Женщины, видимо, не могли поделить мужчину и решили выяснить напряженную ситуацию. Неизвестно, по чьей именно инициативе, но они встретились.
Разговор происходил ночью 16 июня в подъезде одного из домов на улице Херсонской. Начался скандал, потом драка. Любовница вынула нож и ударила соперницу в грудь и в шею. От этих травм женщина погибла.
Убийца ушла домой и постирала одежду, чтобы скрыть следы преступления. Но конфликт видел сосед, он вызвал полицию и врачей. Мужчина помог найти преступницу, ее задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве. // Фото: pxhere.com