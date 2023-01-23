Пудож никак не выведут на чистую воду

Текст: Татьяна Смирнова

Известно, что многие населенные пункты Карелии не имеют водоочистных канализационных сооружений, и, следовательно, тысячи жителей республики лишены законного права на чистую воду. Пудожане давно боятся употреблять то, что льется из крана, и ждут, когда власть доведет до ума проект по очистке поступающей из Водлы воды.

Раньше говорили, что Пудож – маленький Париж, где дома пониже и асфальт пожиже. С асфальтом стало лучше – местами, да и домов благоустроенных прибавилось. А вот с водой – настоящая беда: из водопровода, как в Париже, ее не попьешь. По этому поводу местные активисты не один год колотятся во все чиновничьи двери – от местной власти до регионального правительства, но получают обещания и отписки. Время от времени соцсети взрываются очередным коллективным воплем: «Доколе!»

«Люди, у вас тоже горячая вода ужасная? Ванну нальёшь, дна не видно, какая-то ржавая – то ли моешься, то ли наоборот, и запах неприятный. Видимо, на водозаборе творятся ужасные вещи, никакой фильтрации! То же самое, наверно, и с трубами – все старые и ржавые! А людям как быть? За что платить? За грязь?»

– один из сотен комментариев, так сказать, цензурных.

Не случайно перед очередным онлайн-совещанием главы Карелии с жителями Пудожского района, которое назначено на 24 января, в комментариях к объявлению на странице Артура Парфенчикова снова встал вопрос о водопроводной воде и канализационных стоках.

«Артур Олегович, жители города Пудожа по причине потребления питьевой воды, угрожающей их здоровью, не один десяток лет ставят вопрос о строительстве водопроводных очистных сооружений в нашем городе, – написала в комментариях член районного совета ветеранов Ираида Гришина. – Ранее на вашей странице на вопрос о строительстве в городе Пудоже водоочистных сооружений, был дан следующий ответ: «Для обеспечения подачи населению г. Пудожа питьевой воды с централизованного водоснабжения, соответствующей предъявляемым требованиям к качеству питьевой воды, необходимо строительство водоочистных сооружений (ВОС) в г. Пудоже. В настоящее время осуществляется разработка необходимой проектной документации… Планируемый срок разработки документации - до конца 2022 года.» Сейчас начало 2023 года, а пудожане в полном неведении, на какой стадии находится этот вопрос? Кроме того, у пудожан возникает следующий вопрос: мы ведём разговор о строительстве водопроводных очистных сооружений, а как обстоят дела с канализационными очистными сооружениями? Ещё в 2019 году поднимался вопрос по канализационным очистным сооружениям в городе Пудоже. Хочется иметь полную ясность...»

Женщина не случайно просит уточнить, о чем идет речь, ведь в Пудоже нет ни водоочистных, ни канализационно-очистных сооружений. То есть не очищается как поступающая из Водлы в квартиры вода, так и стоки. Причем канализация из Пудожа по реке прямиком льется в Онежское озеро, о котором много лет – на словах – заботятся чиновники регионального правительства и депутаты ЗС РК, а спикер карельского парламента Шандолович лично возглавляет рабочую группу по спасению «великих европейских озер» – Ладоги и Онего.

И вот что ответил пудожанке минстрой Карелии:

«В настоящее время проходит процедура утверждения проекта зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. Разработка проектной документации на объект по строительству водопроводных очистных сооружений г. Пудож планируется в 2023 году, после получения положительного заключения государственной экспертизы будет проработан вопрос и определены источники финансирования реализации проекта за счет средств федерального бюджета».

– Подобные отписки по планируемым срокам разработки проектной документации мы получаем уже два года. Пудожане хотят знать конкретные сроки... Ранее, в сентябре 2020 года, министр строительства Карелии Россыпнов сообщал нам, что, я процитирую, «строительство водопроводных очистных сооружений в Пудоже предусмотрено Региональной программой «Чистая вода на 2019-2024 годы». Это позволит привести качество питьевой воды в соответствие с нормативами. Сейчас завершена разработка проектной документации очистных сооружений, и Пудожская администрация занимается проектом зоны санитарной охраны. После того как он будет готов, проектная документация направится на государственную экспертизу. Планируемый срок получения положительного заключения – 2021 год. После этого начнется поиск подрядчика строительства очистных сооружений в Пудоже». На дворе 2023 год, сколько можно водить людей за нос? И почему подчиненные так подводят Главу Карелии. Кстати, по его «инициативе», как говорилось в СМИ, в Пудоже будет строиться КОС, – возмущается Ираида Гришина результатам своей переписки с властью.

И правда, искать ответ на вопрос: почему планы чиновников хронически «зависают», все равно, что ввязаться в игру с шулером.

«На берегу реки Водла в Пудоже планируют построить очистные сооружения. Для реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения направлено 14,7 млн рублей. Соответствующие денежные средства были выделены из бюджетов региона и Пудожского района. Автор данной инициативы выступает Глава Карелии Артур Парфенчиков, – говорилось в карельской прессе осенью 2019 года. – Аукцион по выбору подрядчика стартовал 28 октября… Отмечается, что проектно-сметная документация по объекту «Канализационные очистные сооружения г. Пудож, Республика Карелия» должны быть готовы не позднее 31 декабря 2020 года».

Мы нашли документы, подтверждающие, что муниципальный контракт по разработке проектно-сметной документации Пудожских КОС с АО «345 механический завод» из Подмосковной Балашихи был заключен в декабре 2019 года. На первом этапе договор предусматривал выплату подрядчику 4,6 миллиона рублей за «выполнение работ по проведению инженерных изысканий, подготовку отчетной документации по результатам выполненных работ». Заметим, что в документе указано и местоположение КОС: «кадастровый квартал 10:15:0010501», а также указывается, что «проводятся работы по формированию земельного участка». Ответственным лицом со стороны Пудожского района, подписавшим контракт, являлся тогдашний глава администрации Ладыгин.

До второго этапа контракта, оцененного в большую сумму – 6,5 миллиона рублей (подготовка проектной документации, техническое сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости, получение положительных заключений государственной экспертизы), который планировалось осуществить до декабря 2020 года, дело так почему-то и не дошло. А в июле 2021 года стороны подписали соглашение о расторжении муниципального контракта с возвратом выплаченных в 2019 году 4,6 миллиона рублей. Жители Пудожа об этом не узнали.

Оказалось, что власть поменяла правила игры. И уже в сентябре 2021 года в региональных СМИ появилась информация о том, что правительством Карелии принято решение о переносе проектирования водоочистных и канализационно-очистных станций с муниципального на региональный уровень. «В настоящее время в районах республики в стадии проектирования находятся 5 водоочистных (Сегежа, Беломорск, Кемь, Пудож, Суоярви) и 4 канализационно-очистных станции (Олонец, Кемь, Медвежьегорск, Пудож), а также сети водоотведения. Но в ходе работ было выявлено большое количество проблемных вопросов, которые трудно решить на муниципальном уровне. Среди них – ограниченные площади земельных участков, отсутствие производственного контроля качества воды и качества очистки, отсутствие утвержденных зон санитарной охраны, – объясняли гражданам на сайте правительства республики. – В этой связи для оперативного решения вопросов и результативности проектирования принято решение о смене заказчика работ. Дальнейшее выполнение функций заказчика будет возложено на Управление капитального строительства Республики Карелия, денежные средства будут перераспределены в полном объеме на 2022 год».

Удастся ли Управлению капитального строительства при минстрое Карелии, которое теперь занимается завершением проектирования водоочистных станций в Пудоже, Кеми, Сегеже, Беломорске, Суоярви и поселке Муезерский, а также канализационно-очистных станций в Олонце, Медвежьегорске, Пудоже, Пяозерском и Суоярви, осилить такой объем работ?

Не останутся ли данные властью обещания писаными вилами по воде? В том же Пудоже страдают обычные граждане, вынужденные исправно оплачивать некачественные коммунальные услуги.

Напомним, что Республика Карелия является одним из лидеров в России по количеству водных ресурсов. Но, одновременно, по данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, в 15 районах региона до сих пор вода подается населению водопроводами, где отсутствует необходимый комплекс очистных сооружений. Централизованное водоснабжение осуществляется из 153 источников, но в 2020 году не отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям 127 из них.

Когда год назад Роспотребнадзор вносил Карелию в «черный список» по качеству воды, основными проблемами региона называли: отсутствие проектов зон санитарной охраны; физическую изношенность, морально устаревшее оборудование большинства водопроводных очистных сооружений; высокий процент изношенности водопроводных труб (более 70%); отсутствие на большинстве ВОС технологических процессов по снижению природной цветности воды поверхностных водоисточников; частую смену организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения населенных пунктов. Все они застарелые и почему-то нерешаемые.

Поэтому мы бы еще добавили чудовищную нерасторопность, а порой и безответственность тех, кто по долгу службы обязан заботиться о качестве жизни населения. К слову, за зарплатой эти специалисты ходить не забывают и не стесняются… // Фото: Freepik