Ситуация по гриппу и ОРВИ в Карелии эпидемическая, чаще болеют дети

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике превышает эпидпорог на 27,8 процента. Такую статистику за минувшую неделю приводит Роспотребнадзор Карелии.

Больше всего болеет детей разных возрастов. В девяти школах региона не учатся 18 классов. На карантин отправили детей в учебных заведениях Петрозаводска, Сортавальского, Калевальского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского и Суоярвского районов. В последнем также приостановили работу двух групп в детском саду.

В целом за неделю в Карелии зарегистрировали 5339 заболевших ОРВИ и гриппом. В больницы попали 38 человек. В Петрозаводске зараженных за этот период 2281. Эпидпорог превышен на 22,1 процента. // фото: freepik.com