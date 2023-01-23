Петрозаводчанин не пускал к себе сантехников и держал соседей без воды

Ремонт системы водоснабжения в одном из домов по Бесовецкой улице в Петрозаводске не могли завершить из-за упрямого жильца. Он не пускал в свою квартиру сантехников, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

В результате во всем подъезде не было холодной воды. Пришлось обратиться в суд, он обязал обеспечить доступ мастеров в квартиру.

Сантехники смогли войти лишь вместе с судебными приставами и провели необходимые работы. Вода вернулась в квартиры жителей дома. // фото: freepik.com