Когда визит к парикмахеру привлечет везение, здоровье и достаток
Лунный календарь стрижки волос на июнь 2023 года поможет выбрать наиболее благоприятные дни для посещения парикмахерской, чтобы фортуна не отвернулась от вас, а в дополнение к новой прическе вы приобрели здоровье, шарм и материальный достаток.
Источник: календарь-стрижек.рф
1 июня. После стрижки вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.
2 июня. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.
3 июня. Новая прическа изменит жизнь к лучшему, принесет богатство и везение.
4 июня. Посетив парикмахерскую, привлечете болезни и неприятные ситуации.
5 июня. Сделав стрижку, есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
6 июня. После визита к парикмахеру волосы меньше секутся и быстрее растут.
7 июня. День не подходит для стрижки — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.
8 июня. Время удачно для экспериментов со стрижкой и своей жизнью.
9 июня. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.
10 июня. С новой прической ваше лицо станет красивее и выразительнее.
11 июня. Стрижка волос принесет в вашу жизни болезни и несчастья.
12 июня. Сходив в парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
13 июня. Новая прическа принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно.
14 июня. После стрижки ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.
15 июня. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
16 июня. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
17 июня. Перенесите визит к парикмахеру на другой день.
18 июня. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
19 июня. Новая прическа привлечет в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
20 июня. Стрижка может сподвигнуть вас на безумную трату денег.
21 июня. Посещение парикмахерской может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
22 июня. Очень хороший день чтобы кардинально сменить свой облик.
23 июня. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему.
24 июня. Посетив парикмахера, вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
25 июня. Новая прическа подарит яркие и незабываемые моменты счастья.
26 июня. Стрижка добавит легкости и непринужденности.
27 июня. После визита в парикмахерскую ваша сила, удача и уверенность увеличатся в несколько раз.
28 июня. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
29 июня. Можете постричься, если нечего терять — есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.
30 июня. С новой прической вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит. // Фото: piqsels.com/ru