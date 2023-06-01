Когда визит к парикмахеру привлечет везение, здоровье и достаток

Лунный календарь стрижки волос на июнь 2023 года поможет выбрать наиболее благоприятные дни для посещения парикмахерской, чтобы фортуна не отвернулась от вас, а в дополнение к новой прическе вы приобрели здоровье, шарм и материальный достаток.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 июня. После стрижки вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.

2 июня. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

3 июня. Новая прическа изменит жизнь к лучшему, принесет богатство и везение.

4 июня. Посетив парикмахерскую, привлечете болезни и неприятные ситуации.

5 июня. Сделав стрижку, есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

6 июня. После визита к парикмахеру волосы меньше секутся и быстрее растут.

7 июня. День не подходит для стрижки — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

8 июня. Время удачно для экспериментов со стрижкой и своей жизнью.

9 июня. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

10 июня. С новой прической ваше лицо станет красивее и выразительнее.

11 июня. Стрижка волос принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

12 июня. Сходив в парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

13 июня. Новая прическа принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно.

14 июня. После стрижки ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

15 июня. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

16 июня. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

17 июня. Перенесите визит к парикмахеру на другой день.

18 июня. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

19 июня. Новая прическа привлечет в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

20 июня. Стрижка может сподвигнуть вас на безумную трату денег.

21 июня. Посещение парикмахерской может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

22 июня. Очень хороший день чтобы кардинально сменить свой облик.

23 июня. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему.

24 июня. Посетив парикмахера, вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

25 июня. Новая прическа подарит яркие и незабываемые моменты счастья.

26 июня. Стрижка добавит легкости и непринужденности.

27 июня. После визита в парикмахерскую ваша сила, удача и уверенность увеличатся в несколько раз.

28 июня. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

29 июня. Можете постричься, если нечего терять — есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.

30 июня. С новой прической вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит. // Фото: piqsels.com/ru