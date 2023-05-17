Стилист назвала вещи, от которых пришло время избавиться

Российская стилист Мария Абабкова назвала несколько вещей, которые раньше были в тренде, а теперь устарели.

Эксперт по стилю советует избавиться россиянкам от юбок-плиссе, передает «Лента».

«Этим летом уже немного отходит американская клубная эстетика с носочками и гольфиками, юбочки-плиссе», - говорит Абабкова.

Вышли из моды в этом году и джинсы-баллоны (свободный крой сверху и слегка зауженные снизу). Эта модель была в моде два года назад, но теперь не актуальна. // фото unsplash.com