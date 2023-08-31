Публикуем календарь стрижек на сентябрь 2023 года

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2023 года подскажет, когда визит к парикмахеру подарит везение, здоровье и успех, и поможет уберечься от несчастий, которые приносит стрижка в неудачное время.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 сентября. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и нежелательные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.

2 сентября. Новая прическа может привлечь неприятности, связанные с кражей имущества или его порчей.

3 сентября. После стрижки волосы растут сильными и здоровыми, меньше секутся.

4 сентября. День не подходит для посещения парикмахера — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

5 сентября. Новая прическа сделает вас еще привлекательнее.

6 сентября. После визита в парикмахерскую вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

7 сентября. С новой стрижкой ваше лицо станет красивее и выразительнее.

8 сентября. Посещение парикмахера принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

9 сентября. Подстригшись сегодня, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

10 сентября. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

11 сентября. День для стрижки очень хорош — ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

12 сентября. После посещения парикмахера вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

13 сентября. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

14 сентября. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

15 сентября. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

16 сентября. Визит в парикмахерскую может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

17 сентября. Стрижка привлечет в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

18 сентября. Новая прическа подарит вам удачу и богатство. Очень хороший день для того, чтобы кардинально сменить свой облик.

19 сентября. После стрижки вы можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

20 сентября. Новая прическа способна привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

21 сентября. Стрижка подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.

22 сентября. Визит к парикмахеру может привлечь неясность и запутанные ситуации.

23 сентября. С новой прической ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

24 сентября. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

25 сентября. Время удачно для экспериментов со прической и своей жизнью.

26 сентября. Посетив парикмахерскую, вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

27 сентября. С новой прической вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.

28 сентября. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

29 сентября. Сходив в парикмахерскую, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

30 сентября. Не стригитесь, чтобы не привлечь болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством. // Фото: piqsels.com