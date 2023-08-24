Стилист дал совет, как обратить на себя внимание прохожих

О модных укладках изданию «А теперь внимание!» рассказал эксперт по красоте Сергей Матреничев.

Предстоящей осенью в тренде будут легкие локоны с небольшим объемом. Также модницам стоит обратить внимание на небрежный пучок. Стилист считает, что осень – это пора, наполненная лучами солнца и цвета, а слиться с таким настроением поможет стрижка с текстурой.

«Легкие локоны и немного объема - это то, что надо для романтичного настроения! Собранные в небрежный пучок волосы точно заставят прохожих оглянуться», - уверен Матреничев. // фото unsplash.com