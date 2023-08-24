Россиянкам назвали эффективные упражнения для красивых ягодиц

Подтянуть нижнюю часть можно с помощью двух упражнений. Фитнес-тренер Валерия Овдеенко советует выполнять выпады, сообщает издание Primamedia.ru. Упражнение нужно делать по 10-15 раз на каждую ногу. Оно помогает развивать силу и эластичность. Выпады не только активируют ягодичную мышцу, но и боковые мышцы и заднюю часть бедра.

Еще одно упражнение для красивой формы ягодиц – мостик. При выполнении упражнения следует напрягать мышцы ягодиц и живота, а задерживаться в верхнем положении по 2-3 секунды. Выполнять упражнение следует 15-20 раз.

Упражнения можно усложнить, добавив утяжелители. Но главным ключом к успеху станет их регулярное выполнение и правильная техника. // фото unsplash.com