Простые способы укрепить иммунитет осенью назвала врач
Осенью вовсе не обязательно болеть простудой, можно минимизировать этот риск. Для этого надо укреплять иммунитет, рассказала «Вечерней Москве» терапевт Надежда Чернышова.
По словам врача, есть довольно простые и приятные способы сделать это. Чтобы не простудиться в холода, надо регулярно гулять на свежем воздухе.
- Посещайте при любой возможности лесопарковые зоны, где свежий воздух и природа. Это позволит насытить организм кислородом,
- посоветовала доктор.
Врач также порекомендовала принимать витаминные комплексы. В них должны входить витамины А, D, Е, C, РР и группы B.
Общее состояние организма улучшат также физические нагрузки и активность в течение дня. Не стоит избегать и обследований у врачей, обратила внимание эксперт. // фото: jatocreate/ pixabay.com