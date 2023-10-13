Врач назвала простой способ облегчить приступ мигрени

Приступы сильной головной боли помогут облегчить ванночки для ног. Ступни надо погружать в горячую воду, рассказала Терапевт Шилпа П. Саксена изданию Newsweek.

Доктор объяснила, что пользу гидротерапии в борьбе с мигренью выяснили в ходе исследования. Метод снижает интенсивность и частоту головных болей уже через шесть недель лечения.

Во время приема теплых ванночек для ног усиливается тонус блуждающего нерва, это обеспечивает положительный эффект. // фото: pheee/ pixabay.com