12 октября 2023, 21:14
Офтальмолог заявила, что гаджеты не портят зрение
Офтальмолог развеяла пять популярных мифов о здоровье глаз
Популярное мнение о вреде смартфонов, планшетов и других гаджетов на зрение является заблуждением. Об этом «Газете.Ru» рассказала офтальмолог Татьяна Шилова.
По ее словам, нет никакого вредного излучения, которое якобы портит глаза.
- Уровень такого излучения соответствует норме - иначе эти гаджеты просто не поступили бы в продажу,
- заявила врач.
Она посоветовала не устанавливать слишком мелкий шрифт и использовать во время чтения полную яркость.
Офтальмолог также опровергла слухи о том, что ношением очков можно спровоцировать проблемы со зрением. Наоборот, если отказаться носить очки, зрение точно так же упадет - это связано совсем с другими факторами. // фото: fancycrave1/ pixabay.com