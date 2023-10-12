Офтальмолог заявила, что гаджеты не портят зрение

Популярное мнение о вреде смартфонов, планшетов и других гаджетов на зрение является заблуждением. Об этом «Газете.Ru» рассказала офтальмолог Татьяна Шилова.

По ее словам, нет никакого вредного излучения, которое якобы портит глаза.

- Уровень такого излучения соответствует норме - иначе эти гаджеты просто не поступили бы в продажу,

- заявила врач.

Она посоветовала не устанавливать слишком мелкий шрифт и использовать во время чтения полную яркость.

Офтальмолог также опровергла слухи о том, что ношением очков можно спровоцировать проблемы со зрением. Наоборот, если отказаться носить очки, зрение точно так же упадет - это связано совсем с другими факторами. // фото: fancycrave1/ pixabay.com