Действенный способ сэкономить на лечении зубов назвал стоматолог

Чтобы не отдавать большие деньги за лечение зубов, за ними надо правильно ухаживать. Как сэкономить, рассказал «Ленте» главврач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.

По его словам, домашний уход за зубами не должен ограничиваться только их чисткой. Необходимо использовать и дополнительные средства гигиены.

- С помощью нити можно качественно почистить боковые поверхности зубов, что снижает риск появления так называемого контактного кариеса. Правда, к ее использованию есть противопоказания, например, пародонтит,

- объяснил стоматолог.

Минко добавил, что ополаскиватели рта нужно применять только по назначению врача, а пенки для зубов можно использовать каждый день. // фото: Shiny Diamond/ pexels.com