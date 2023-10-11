Врач назвала два реанимирующих печень продукта

Восстановить нормальную работу важного органа помогут чеснок и артишок. Они в буквальном смысле слова реанимируют печень, рассказала «Москве 24» доктор медицинских наук Марият Мухина.

- Артишок буквально реанимирует печень, заставляет ее лучше работать. Он даже входит в состав некоторых препаратов. Артишок обладает желчегонным, гепатопротекторным действием, выводит из организма мочевину, токсины, соли тяжелых металлов и снижает холестерин, -

объяснила врач.

Она отметила, что этот продукт полезен при хроническом гепатите, холецистите, почечной недостаточности, ожирении и атеросклерозе.

Для улучшения работы печени также можно есть чеснок, но в небольших количествах. Он восстанавливает клеточную структуру гепатоцитов, так как содержит аминокислоты, способствующие правильному функционированию клеток печени. Также чеснок разжижает кровь, улучшает ее ток по этому органу. // фото: Racool_studio/ freepik.com