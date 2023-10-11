Убивающие поджелудочную железу продукты назвал врач

Поджелудочная железа крайне важна для пищеварения и в целом для здоровья. Однако она довольно часто воспаляется, то есть начинается панкреатит.

Наносить серьезный вред этому органу может сам человек, потребляя определенные продукты. Какие именно, рассказал «АиФ» диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По его словам, один из основных врагов поджелудочной железы - это сладкие газированные напитки. В них слишком много сахара, поэтому железа производит избыточное количество инсулина, и это приводит к ее истощению и риску развития сахарного диабета второго типа.

Угрозу представляет также жирное жареное мясо, так как железе нужно вырабатывать много ферментов для его переваривания. Регулярное употребление такой пищи может вызвать спазм протоков железы, создавая прямую угрозу жизни.

Конечно же, напрягает железу алкоголь, особенно при интенсивном потреблении. // фото: arogya_dham_pkl/ pixabay.com