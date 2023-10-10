Врачи назвали настоящую причину роста жира на животе

Переедание и возникающий в результате лишний вес часто бывают маской, за которой прячутся депрессия и тревожность. Об этом рассказала КП врач-психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук.

Она объяснила, что без приверженности к регулярным физическим нагрузкам, следования несложным правилам здорового питания человек вряд ли избавится от надоевшего живота, даже если откажется от сладкого или жирной жареной пищи.

- Снижение интереса к физическим нагрузкам - это признак апатии и ангедонии и требует комплексного лечения,

- отметила специалист.

Чтобы забыть о переедании, мысли о желании поесть надо переключать на другие вещи - прогулку, рисование, игру с питомцем и т. д.

Второй лайфхак - обнаружив себя около холодильника, надо поставить таймер на 10 минут. За это время можно понаблюдать в окно за тем, что происходит на улице или просто подумать, действительно ли вы хотите есть.

Третий полезный совет - даже в случае срыва себя не стоит ругать. Вместо этого лучше прогуляться, сделать растяжку или с кем-нибудь поговорить.

Необходимо обучить сопротивляющийся мозг новым способам регуляции эмоций и новым возможностям наслаждаться жизнью, сказала врач. // фото: freepik.com