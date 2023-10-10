Диетолог рассказала, чем «заесть» стресс без вреда для фигуры

Хронический стресс обычно вызывает желание его «заедать». Но это приводит к появлению лишних килограммов. При этом есть продукты, которые могут успокоить мозг и не наврелить фигуре. Их назвала в беседе с «АиФ» диетолог Ирина Мансурова.

По ее словам, при недосыпе и хроническом стрессе вырабатывается гормон кортизол. Он заставляет хотеть «вредностей», которые повышают настроение. Это быстрые углеводы в виде пирожных, конфет, мороженого, тортиков и других сладостей.

Однако надо попытаться вместо них попробовать какие-то из следующих семи продуктов, которые поддерживают мозг в позитивном состоянии. Это ягоды, жирная морская рыба, орехи, зелень, творог, кефир и свежие овощи.

Они уменьшают влияние стресса на организм и содержат полезные вещества, дающие силы для борьбы с депрессивным состоянием. Однако есть такие продукты, разумеется, нужно в пределах разумного. // фото: Andrea Piacquadio/ pexels.com