Россиянам напомнили, какие продукты нужно включить в осенний рацион

Поддержать организм перед холодами и зарядить его витаминами могут овощи и фрукты. Список самых полезных в своем телеграм-канале составил Роспотребнадзор.

Эксперты рекомендуют употреблять тыкву, считающуюся чемпионом среди овощей по количеству железа, меди и фтора. Также стоит включить в осеннее меню кабачки и патиссоны, баклажаны, помидоры, огурцы, морковь, свеклу, болгарский перец, репу, топинамбур, сельдерей, чеснок, фенхель, хрен, цикорий, пастернак, репчатый лук, лук-порей, стручковую фасоль, картофель и батат.

Также включить в рацион нужно разные виды капусты и фрукты: яблоки, груши, айву, сливу, хурму, киви, инжир. Не стоит забывать и про ягоды: клюкву, боярышник, бузину, калину, облепиху и шиповник. Ягоды богаты витаминами, укрепляют иммунитет и предотвращают простудные заболевания. // фото unsplash.com/ Hide Obara