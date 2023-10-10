Более шести тысяч случаев ОРВИ зафиксировано в Карелии за неделю

В Карелии за неделю 39 человек заболели коронавирусной инфекцией, еще 6012 – ОРВИ, следует из еженедельного отчета Роспотребнадзора.

В республике уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог на 12,5% за счет возрастной группы 15 лет и старше. В Петрозаводске за неделю ОРВИ выявили у 3244 человек. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом была приостановлена деятельность 16 классов в девяти школах республики.

Между тем грипп в Карелию еще не пришел. В регионе циркулируют риновирусы и сезонные коронавирусы.

В Роспотребнадзоре напомнили симптомы неосложненного гриппа - внезапное начало с лихорадкой, ознобом, головной болью, мышечной болью и сухим кашлем. Кашель может длиться долго, остальные жалобы обычно проходят через 2-7 дней. Самым простым способом защиты, отмечают специалисты, является вакцинация. В Карелию поступила вакцина «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» для иммунизации взрослых и детей. Оптимальным временем для прививки является период с августа по ноябрь. // фото «Петрозаводск говорит»