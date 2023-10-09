Кардиолог назвал самую опасную еду на столе

Часто пытающиеся наладить правильное питание люди отказываются от нужных организму продуктов и не убирают из рациона те, которые действительно вредят здоровью. Об этом в интервью «АиФ» рассказал врач-кардиолог Владимир Протасов.

По его словам, нужно исключить из меню обработанные продукты, в которых есть сахар. Это торты, печенье, кексы и т. п. Они повышают давление и кардиометаболические риски.

Также вредны соленые продукты: они задерживают жидкость в организме, тем самым увеличивая нагрузку на сердце. Много натрия содержится в хлебе, попкорне, беконе, соевом соусе. Регулярное употребление супов на бульонных кубиках тоже ведет к переизбытку соли.

Для сердца полезна еда с калием. Поэтому в рацион надо включить орехи, фасоль, горох, капусту, шпинат, бананы, финики. Но что количество калия в еде уменьшается при тепловой обработке. // фото: Racool_studio/ freepik.com