Прошла первая волна отбора на программу «Время героев»

Общественный совет программы, куда входят боевые командиры, депутаты Госдумы и сенаторы РФ, представители Министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств, общественные деятели, военкоры и деятели культуры, утвердил первые 83 кандидатуры для участия в программе «Время героев». Об этом стало известно из официального пресс-релиза на сайте программы.

Эксперты отметили, что выбор был сложным. Все без исключения участники отбора (заявок на участие было более 44 тысяч) продемонстрировали высокий уровень компетенций, у всех есть боевые заслуги и управленческий опыт. Оценивали в претендентах личные заслуги, мужество и проявленный героизм, актуальный управленческий опыт, управленческий потенциал.

Первые участники, отобранные на Программу «Время героев» начнут обучение уже 27 мая на очной магистерской программе Президентской академии.

Первая волна участников, отобранных на очную магистерскую программу Президентской академии, – это первые участники обучения. Так, уже очень скоро Общественным советом будут определены первые кандидаты на очно-заочную программу профессиональной переподготовки. Отбор на обучение продолжается,

– отметили создатели проекта.

Участники отбора, которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах Президентской академии. Там открыты постоянно действующие пункты дистанционной оценки для участников отбора.

Подробная информация о тестировании и обучении доступна участникам программы в личных кабинетах на сайте времягероев.рф.

//Фото: пресс-служба проекта «Время героев»