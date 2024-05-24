Компания в Карелии взяла на работу бывшего чиновника и поплатилась

Компания в Прионежском районе трудоустроила бывшего муниципального служащего, это привело к неприятностям. Предыдущего работодателя нового сотрудника не уведомили, сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно действующему законодательству, это является серьезным нарушением. При трудоустройстве экс-чиновника не были приняты меры по предупреждению коррупции. Были допущены также нарушения при составлении локальных правовых актов.

Прокуратура узнала об этом и внесла директору предприятия представление. В отношении него возбудили административное производство.

Компания устранила нарушения, ответственному за противодействие коррупции сотруднику дали выговор, а директора оштрафовали на 20 тысяч рублей. // фото: pixabay.com